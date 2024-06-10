美品付属品あり 光栄 KOEI 織田信長伝 英傑伝シリーズ Windows95用

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美品付属品あり光栄KOEI織田信長伝英傑伝シリーズWindows95用〇外観コンディション全面的に軽いスレ・キズは見られますが、全体的に綺麗な状態です。詳細は写真にてご確認ください。〇動作チェックPCを使って起動・動作チェック以上を確認しております。〇付属品・織田信長伝CD・スタートアップマニュアル・プレイイングマニュアル（説明書）・CDケース・外箱など以上、写真に写っているものが付属します。