ゲームボーイアドバンス ミルキーブルー

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商品詳細
【フォロー歓迎】丁寧な梱包と対応を心掛けております品質の良いものを皆様にお届けします◎使用に伴う傷は見られます中古品をご理解頂ける方のみご購入ください。→お写真の物を発送させて頂きます・液晶画面にスレあり,内箱欠品・電源入れるのに数回かかる事があります動作確認済み電源○ボタン○ソフト読込○商品の傷や汚れはお写真でご確認くださいNintendoGAMEBOYADVANCEAGB-S-MBAゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCEポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo8/21
http://narcologia.ru/goods/rouge196610.html
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