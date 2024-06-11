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ジュン・スカイ・ウォーカーズ　ジュンスカ　ONE 非売品　サンプル盤カセット
商品番号 G65394096495
商品名

ジュン・スカイ・ウォーカーズ　ジュンスカ　ONE 非売品　サンプル盤カセット
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JUNSKYWALKER(S)ジュン・スカイ・ウォーカーズ　ジュンスカ　アルバム　ONEワン非売品　サンプル盤カセットテープ　希少　レア昭和　レトロ　ロック「歩いていこう」含む16曲収録のベストアルバムプロモーションカセットテープ（非売品）リリース前、プロモーション用に関係者に配布されたものですおそらく一度試聴したくらいかと思います動作確認済み未使用に近いですが、長期自宅保管の品になりますので、経年劣化による汚れや傷があるかと思います調べていないので、実際リリースされたものとの違いはわかりません申し訳ございませんが、お値下げ交渉お断りしておりますコメント、ご購入前にプロフィールご確認お願い致します
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