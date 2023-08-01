ロジクールPS２用無線ワイヤレスコントローラー2個　ホワイト＆ブラック

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商品詳細
動作確認済です。自宅にあるPS2では問題なく使用できました。電池は付いておりませんので、ご用意お願い致します。コントローラー本体2点、レシーバー2点の合計４点の出品です。箱、取り扱い説明書はありませんが、丁寧に梱包し発送致します。状態は、細かな汚れ等あります。分かりづらいかもしれませんが、写真にて、状態のご確認お願いします。PS2用コントローラーですので、ご注意ください。中古品ですので、神経質な方はお控え願います。万一の責任は負いかねますので、ご理解ある方のご購入お待ちしております。見落とし等ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/rouge570110.html
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