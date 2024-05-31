EVERGLOW makestar トレカ

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EVERGLOWALLMYGIRLSのmakestar第一弾の限定トレカです。目立った傷などはございませんが海外製品の為多少の擦れや傷がある可能性があります。神経質な方は慎重にご購入ください。簡易的な補強をして発送致します。ご希望の場合はご購入前にコメントお願い致します。他メンバーも出品しております。EVERGLOWえばぐろイロンシヒョンアシャミアイユオンダ