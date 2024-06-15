神から可能世界へ 分析哲学入門 上級編 八木沢敬

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「分析哲学」は、ありていに言えば、文の論理的な分析によって思考を展開する哲学の手法です。分析哲学の方法がいかに論理的・形而上学的な思索を深めるのに有効かを、実践的に体験することを目指します。あくまで古本であることをご理解の上、ご購入のほどお願いいたします。