ミミッキュ vmax csr

ミミッキュVMAX[CSR]ブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：シングルカード言語：日本語ポケモンカードレアリティ：CSRポケモンカードミミッキュ vmaxCSR素人判断ですが、綺麗に保管してました。カード入れのビニールに入れてますので、そのまま更に梱包し、発送します。ある程度お値下げ可能ですコメントお願い致します。また、細かい部分を見たい方もコメントお願いします。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···CSR







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