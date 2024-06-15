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TXT PHOTOBOOK H:OUR 抜けなし
商品番号 I97216249100
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TXT PHOTOBOOK H:OUR 抜けなし
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,799 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^_^TXTPHOTOBOOKH:OURです。ユニバーサルミュージックストアで購入したため字幕付き。ランダム品と中身の確認をするために開封しましたが確認後すぐにしまい暗所で保管しておりました。ランダム品や、トレカ抜けなし付属品全て入っております。dvd未再生フォトブックシュリンク付き何かご不明な点ございましたらコメントお願い致します。
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