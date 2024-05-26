300部限定JIRO KONAMI : MAME PERSONAL MEMORY

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2014年300部限定にて出版された小浪次郎とMameの写真集になりますになります【Photographsby】Konami,Jiro（小浪次郎）【出版社】KurogouchiDesignOffice2014年Limitededitionof300copies.【装丁】Cloth,Slipcase（クロス装,スリップケース）【ページ】Unpagedwithcol.plates.【サイズ】24.7x17.3cm【状態】大きなダメージ等なしですが、個人保管の旨ご了承お願いします。ファッションブランドmameが2014春夏・2014秋冬のコレクションテーマである「PersonalMemory」をコンセプトにフォトグラファー小浪次郎（JiroKonami）がmameデザイナー・黒河内真衣子の故郷、長野県の山麓で撮影した写真集です。ザラついた質感の紙に小浪さんの独特の光の色彩が、ときに軽やかに、ときに荘厳に溶け込んだ美しい写真集。