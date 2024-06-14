Pico4 128GB

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商品詳細
即発送可能です。初期化済み、付属品完備。（電池は抜いてます）メガネスペーサーは未使用です。本体、レンズに傷はありません。あまり使わなかったので特に傷や汚れはありませんが、先ほど出品画像を撮っている際、手を滑らせて外箱が一部破けてしまいました。なので、本体に特に傷や汚れはありませんが、「やや傷や汚れあり」とさせて頂きます。フェイスクッションは洗濯済みです。届いた時の箱に入れて発送いたします。質問があればお気軽にどうぞ(^^)#Pico4#quest2#PSVR2#VR
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