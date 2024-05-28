ブルーリフレクション 帝 新品未開封 wonder goo B2 タペストリー付 ...

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商品詳細
WonderGoo限定絵柄 帝プレミアムBOXです。新品未開封です。星崎愛央描き下ろしB2タペストリー「PS4/SwitchソフトBLUEREFLECTIONTIE/帝WonderGOO限定セット」
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