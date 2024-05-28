データマネジメント知識体系ガイド　第二版

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商品詳細
「データマネジメント知識体系ガイド」DAMAInternational/DAMA日本支部Metafindコンサルティング定価:￥12000ほとんど使用していない為、中身は書き込みや破れはなくキレイだと思います。表面は、保存時についた傷やごく小さなシミ、ヨレが少々あります。中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。#DAMAInternational#DAMA_International#DAMA日本支部Metafindコンサルティング#DAMA_日本支部_Metafind_コンサルティング#本#電気・機械／電子通信
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