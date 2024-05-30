ハイキュー 複製原画 応募者全員サービス

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商品詳細
ハイキューの複製原画です。少年ジャンプ33・34号の応募者全員サービスでした。中身を確認した後、暗所にて保管しており、美品かと思います。もう手に入らないお品かと思います。コレクション整理のため出品します。ファンの方いかがでしょうか。
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