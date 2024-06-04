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商品詳細
「角川書道字典」伏見冲敬定価:￥5800#伏見冲敬#伏見_冲敬#本#芸術●状態：随分前に友人から譲り受けた品です。●カバー：あり●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし●その他、注意事項：表紙に少し墨の汚れありますが中身はきれいな状態です。中古品ということをご理解の上ご検討ください。よろしくお願いいたします。
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角川書道字典
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