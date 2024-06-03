CINQUANTENAIRE LASSERRE PARIS 50周年記念本



Amazon.co.jp: CINQUANTENAIRE LASSERRE, PARIS.. (TEXT IN ENGLISH ... Amazon.co.jp: CINQUANTENAIRE LASSERRE, PARIS.. (TEXT IN ENGLISH ...



Amazon.co.jp: CINQUANTENAIRE LASSERRE, PARIS.. (TEXT IN ENGLISH ... Amazon.co.jp: CINQUANTENAIRE LASSERRE, PARIS.. (TEXT IN ENGLISH ...



2023年最新】lasserreの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】lasserreの人気アイテム - メルカリ



Amazon.co.jp: CINQUANTENAIRE LASSERRE, PARIS.. (TEXT IN ENGLISH ... Amazon.co.jp: CINQUANTENAIRE LASSERRE, PARIS.. (TEXT IN ENGLISH ...



Amazon.co.jp: CINQUANTENAIRE LASSERRE, PARIS.. (TEXT IN ENGLISH ... Amazon.co.jp: CINQUANTENAIRE LASSERRE, PARIS.. (TEXT IN ENGLISH ...



BIBLIO | Cinquantenaire lasserre paris by | Hardcover | 1994 | | BIBLIO | Cinquantenaire lasserre paris by | Hardcover | 1994 | |



Lasserre Paris Lasserre Paris



大注目】 Repairing the 1 ドイツ戦車 Volume Panzers： 洋書 ... 大注目】 Repairing the 1 ドイツ戦車 Volume Panzers： 洋書 ...



フランスの歴史を知るための５０章 （エリア・スタディーズ） フランスの歴史を知るための５０章 （エリア・スタディーズ）



【レターセット】月と太陽、始まりの物語 【レターセット】月と太陽、始まりの物語



2023年最新】lasserreの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】lasserreの人気アイテム - メルカリ



ガルガンチュアとパンタグリュエル ５ / ラブレー，フランソワ【著 ... ガルガンチュアとパンタグリュエル ５ / ラブレー，フランソワ【著 ...



50 YEARS ANNIVERSARY COLLECTION 50 YEARS ANNIVERSARY COLLECTION



50 YEARS ANNIVERSARY COLLECTION 50 YEARS ANNIVERSARY COLLECTION



フランス エッフェル塔50周年記念切手 | silber Museum | MUUSEO 505793 フランス エッフェル塔50周年記念切手 | silber Museum | MUUSEO 505793

フランス、シャンゼリゼ通りにある老舗レストラン「Lasserre(ラセール)」の開業50周年に記念、限定非売の自店紹介の本です。 お店でもらい大切に持ち帰りましたが読めなくて、本棚で保管していました。 検品の限りでは冒頭と末尾ページが一ケ所ずつ、ページとページ同志が印刷のインクもしくは紙質のため一部くっ付いているところがあるのと（ゆっくりだと剝げそうですが怖くてそのままにしています、広告ページのようにもあります。）、底がややつぶれているので、商品の状態をやや傷、汚れありにしています。両方写真4、5枚目でご確認ください。 本の中の料理はもちろん建物や、インテリア、食器などの調度品の数々は華麗で時代ならではの良いもの！という感じがして素敵です。書かれている歴史や詳細がフランス語のようで読めないのが残念です（英語でも読めませんが）見た感じは、掲載写真に大小はありますが、写真と読み物のボリュームは半々くらいの内容だと思います。総ページ数は120ページあります(広告含む)。何も情報がわからないので少し調べてみました。(翻訳機使用もあり、意訳ありということでご了承ください）┈┈┈┈┈┈┈┈「Lasserre(ラセール)」は1942年に設立され、1949年にミシュランガイドで最初の星を獲得、1962～83年までミシュラン３つ星を獲得し続けた名店。60年代にはパリで最高と言われた。 シャランのオレンジ風味のアヒル、アンドレ・マルローの鳩、トリュフとフォアグラのマカロニ、エリゼ・ラセール・ティンバレなどの有名な料理を生み出した。 常連客にアンドレ・マルロー、マルク・シャガール、サルバドール・ダリ、ロミー・シュナイダー、オードリー・ヘプバーン、ジャン＝クロード・ブリアリ、フレデリック・ダールなどがいる。 華麗な内装と古典的な料理で有名。┈┈┈┈┈┈┈┈ 小道具のように写した陶器の飾り物のお鍋も付けます。女性だけに配られるもののようで同じ時にいただきました。写真11枚目にある食器のミニチュアと似ています。#コレクション