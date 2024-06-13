コムドット写真集 JOURNEY プレミアム版

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商品詳細
「コムドット写真集JOURNEYプレミアム版」コムドット定価:￥10000#コムドット#本#芸術／写真・工芸11000円で購入したものです。シールも1度も外していませんし、完全に未開封となります。配送の時に傷ついてしまい、角が1箇所凹んでいます。1番初めにあった事前予約で買った物です。プレミアム版第一弾のやつです。第二弾には入ってない特典も全て入っていると思います。今は全部に手に入らない物だと思います。コムドットが好きな方ぜひ購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/monophonic436612.html
http://narcologia.ru/goods/revamp227522.html
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