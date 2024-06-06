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蒼天航路 クロニクルエディション 全10巻完結
商品番号 H14185536641
商品名

蒼天航路 クロニクルエディション 全10巻完結
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品詳細◆蒼天航路クロニクルエディションの中古品です。B5版サイズ（週刊誌サイズ）で読みやすいほか、ポスターつきなどの特典があります。外観の状態は、使用感・シワ・日焼け等がありますが、中身の状態は外観と比較しきれいで、欠損などはありません。写真の通り、おまけのプラス1冊があります。◆発送◆出品者負担、らくらくメルカリ便100サイズ
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