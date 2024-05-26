Nissy HOCUS POCUS3 Nissy盤

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商品詳細
HOCUSPOCUS3Nissy盤(CD+2Blu-ray)*初回限定生産価格：￥24,444(税込)【Blu-ray】[DISC1]・NsyFilm「RESET」-Including-「GetYouBack」MusicVideo/「SayYes」MusicVideo/「DoDo」MusicVideo/「君に触れた時から」MusicVideo/「Trippin」MusicVideo・BehindTheScenes「君に触れた時から」「Trippin」「HOCUSPOCUS3」「RESET」・MVDanceVer.Trippin「DANCESTAGEVer.」Trippin「DANCEVIDEO“Studio”Ver.」SayYes「DANCEVIDEO“Studio”Ver.」DoDo「DANCEVIDEO“Studio”Ver.」[DISC2]RoadtoNissy2020-2022#Nsy2(約2時間40分)【OTHER】トランク型ケース/48Pフォトブック/Nsy2オリジナルポーチA4ポスター3種Nissyアルバム最新のになります。2度試聴してます。特に問題なく再生できます。傷や汚れはない方です。付属品もほぼみる機会がないため綺麗です。オレンジのカバン未開封。自宅保存のため神経質な方はご遠慮ください。送られてきた、Nissyの段ボールで発送します。
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