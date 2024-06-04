ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック おまけ付き

#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS本体：動作確認済み、初期化済みです。写真をご参照下さい。付属品はSDカード、タッチペンになります。ご理解の程、よろしくお願いします。おまけで、純正の充電器をお付け致します。ソフトは確認用なので付帯は致しません。大切に保管しておりました。本体表面に傷がございます。内、外カメラの画像が撮像時にぼやけております。ご理解の程、よろしくお願いします。状態に関しては、写真をご参照下さい。中古品なのでご理解の程、よろしくお願いします。自宅保管です、神経質な方は購入をご遠慮ください。即購入、無言購入問題ございません。よろしくお願いします。



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