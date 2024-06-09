新常用歯科辞典 国家試験 歯科衛生士 歯科技工士 歯科医師 医師薬出版株式会社

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不真面目な学生だったので、全く使っていません(^^)カバーは小さなキズやスレなどありますが、本体はとても綺麗な状態です！定価11,000円【商品名】NewCurrentDictionary 新常用歯科辞典第3版第9刷発行 ISBN978-4-263-45443-5c3547【サイズ】22cm×16.5cm×4.5cm【状態】●カバー：あり●ヤケ：なし●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし中古品のため神経質な方のご購入はご遠慮下さい。#歯科#衛生士#技工士#歯医者#用語辞典#辞書ご興味ある方はこちらからもご覧ください(^^)↓↓#怪盗リキッド〜商品一覧〜