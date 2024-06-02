復刻版 翻刻宋版傷寒論

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経年劣化による黄ばみ、スレがあります。稲木一元松田邦夫小曽戸洋出版社：自然と科学社1991.6本書は安政３年堀川済刊行の『（翻刻宋版）傷寒論』にもとづく影印本である。用いた資料は北里研究所附属東洋医学総合研究所医史文献研究室の提供による。目次『傷寒論』の奨め影刻宋本傷寒論序林億等宋臣序元祐牒文張仲景序翻刻宋板傷寒論目録大塚敬節註文『傷寒論』―その来歴と和刻本の書誌『傷寒論』―その臨床的価値と応用『翻刻宋版傷寒論』処方名索引11