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ポケモンカード　ポケカ　クレイバースト　BOX　シュリンク　なし
商品番号 D40078794194
商品名

ポケモンカード　ポケカ　クレイバースト　BOX　シュリンク　なし
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封パックシリーズ...スカーレット\u0026バイオレットセット...拡張パッククレイバースト購入時にシュリンクと箱を回収されたBOXです。箱に入ってた中身の抜き取りや入れ替えをしておらずそのままのため通常の封入率となっています。SR以上は必ず入っていると思われますが、中身による評価はご遠慮ください。過度に状態を気にされる方はお控えください。よろしくお願いいたします。
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