ポケモンカード　ポケカ　クレイバースト　BOX　シュリンク　なし

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商品詳細
種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封パックシリーズ...スカーレット\u0026バイオレットセット...拡張パッククレイバースト購入時にシュリンクと箱を回収されたBOXです。箱に入ってた中身の抜き取りや入れ替えをしておらずそのままのため通常の封入率となっています。SR以上は必ず入っていると思われますが、中身による評価はご遠慮ください。過度に状態を気にされる方はお控えください。よろしくお願いいたします。
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