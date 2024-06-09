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ファミコンソフト　Jリーグファイティングサッカー
商品番号 G70569507623
商品名

ファミコンソフト　Jリーグファイティングサッカー
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,307 円
在庫状況 あり

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商品詳細

多少キズ等ありますが、普通にプレイする分には問題無いと思います。動作確認済みですが、機種によって相性があるので、ご了承ください。普通の中古品ですので、多少のキズ等には十分ご理解ください。細かいことを気にしない方向けです。　　透明ケースにつぶれ等あります。即購入大歓迎、よろしくお願いしまーす(^^)この商品は、今のところ値下げは考えてないので、出品額でお願いいたします。
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