ファミコンソフト　Jリーグファイティングサッカー

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多少キズ等ありますが、普通にプレイする分には問題無いと思います。動作確認済みですが、機種によって相性があるので、ご了承ください。普通の中古品ですので、多少のキズ等には十分ご理解ください。細かいことを気にしない方向けです。 透明ケースにつぶれ等あります。即購入大歓迎、よろしくお願いしまーす(^^)この商品は、今のところ値下げは考えてないので、出品額でお願いいたします。