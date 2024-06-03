人間椅子倶楽部 人間椅子 ファンクラブ会報 1998年2月号

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人間椅子のファンクラブ会報98年2月号です。ファングッズ整理のため出品いたします。年代物の希少なものです。他の号もございますので合わせてご購入いただけるのであればお値引きいたします。和嶋慎治鈴木研一後藤マスヒロ