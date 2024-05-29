  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
商品番号 L63859905572
商品名

ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 3,545 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ビデオ出力専用基盤に交換。電源オンでLED点灯（写真4）、＋ー反転回路によりプラグ極性関係なく電源が使用可能、USB給電（7-10v）により動作可能なためモバイルバッテリー2.4A以上でも起動可能（写真5）です。電流供給量が低下した古いアダプターを使った場合に電源が落ちる場合がありますので、動作確認済のHORI製電源アダプターをお付けします。基盤交換していない本体や初期型のツインファミコンより音が大きく出力されます。本体とコントローラー分解洗浄，ゴム足交換，Ⅱコンのマイクの雑音が出ないようにスイッチを調整済みです。ビデオケーブル（モノラルを分岐しているので擬似ステレオで出力できます。）,USB給電ケーブル（昇圧9v）,HORI製電源アダプター、動作確認用ソフト3本付き
http://narcologia.ru/goods/cowpox591939.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial85716.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle319366.html
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
ファミリーコンピュータ 本体
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
駿河屋 -<中古>ファミコン本体（ファミリーコンピューター）
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
ファミコン本体-1
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
ファミコン本体|通販 販売・【ファミコン販売お宝王】
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
ファミコン本体　新品未使用　FCファミコン
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
NEWファミコン本体(中古）
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
ニューファミコン 本体 1式セット ニンテンドー 任天堂 レトロ ゲーム-
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
ファミコン本体-1
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
ニューファミコン本体 すぐ遊べるセット① 【即納&大特価】 4800円引き ...
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
ニューファミコン 本体 1式セット ニンテンドー 任天堂 レトロ ゲーム-
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
ニューファミコン 本体 1式セット ニンテンドー 任天堂 レトロ ゲーム-
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
開放倉庫 | 【中古】任天堂 ファミリーコンピュータ本体 /ファミコン ...
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
駿河屋 -<中古>ニューファミコン本体（ファミリーコンピューター）
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
任天堂 - 【激レア・未使用品】初代 ファミコン 本体 ファミリー ...
ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）
ファミリーコンピュータ - 初代ファミコン本体の通販 by sng's shop ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru