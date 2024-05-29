ファミコン本体①（専用基盤に交換・USB給電・擬似ステレオ）

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ビデオ出力専用基盤に交換。電源オンでLED点灯（写真4）、＋ー反転回路によりプラグ極性関係なく電源が使用可能、USB給電（7-10v）により動作可能なためモバイルバッテリー2.4A以上でも起動可能（写真5）です。電流供給量が低下した古いアダプターを使った場合に電源が落ちる場合がありますので、動作確認済のHORI製電源アダプターをお付けします。基盤交換していない本体や初期型のツインファミコンより音が大きく出力されます。本体とコントローラー分解洗浄，ゴム足交換，Ⅱコンのマイクの雑音が出ないようにスイッチを調整済みです。ビデオケーブル（モノラルを分岐しているので擬似ステレオで出力できます。）,USB給電ケーブル（昇圧9v）,HORI製電源アダプター、動作確認用ソフト3本付き