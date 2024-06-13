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- 激レア「製本ミス」ボクシングマガジン ’80年11月号 具志堅 “栄光のV13”
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商品詳細
1980年11月発行、ボクシングマガジン説明写真４枚目冒頭カラーページ２ページにわたり製本ミスがあり非常に珍しい品です本自体も約40年前の物にしては、状態も良いと思いますが、過度に状態に神経質な方は購入をお控え下さい送料無料
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