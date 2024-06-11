1THE9 CD スンファン サイン入り

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商品詳細
1THE9アルバム日本のイベントでスンファンから貰ったサイン入りです。イベント時にCDを持ち運びしていたので、多少のスレ傷等ある場合ございます。ランダム封入の特典は無し。共通のCD、ブックレット、歌詞カード、フォトスタンド(写真のもの)は付属しております。お値下げ不可ボイプラ
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