THE BOOK(Limited Edition) 完全生産限定盤

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商品詳細
「THEBOOK(LimitedEdition)」YOASOBI定価:￥4950特典オリジナルインデックス付:夜に駆ける新品で購入後、ダウンロードして、その後は引き出しに保管しておりました。購入時の外袋付きで保管していたので、中身は盤面、バインダー、冊子全て美品かと思いますが、外袋はシワや粘着部分の汚れ、粘着部分が付かない等あります。あくまでも素人保管の中古品ですので、プロフィールと合わせてご了承頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。#YOASOBI#ヨアソビ#アルバム#thebook#CD・DVD#完全生産限定盤
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