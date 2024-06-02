ポケモンカードVSTARユニバース1BOX　シュリンク付

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商品詳細
ポケモンカードゲームVSTARユニバース1BOX シュリンク付きです。新品で未開封品です。プチプチ梱包の上メルカリ便のコンパクトで発送させていただきます。トラブル防止の為、返品、交換等はご遠慮下さい。種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...ボックス(box)
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