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ポケモンカードVSTARユニバース1BOX　シュリンク付
商品番号 R14658990937
商品名

ポケモンカードVSTARユニバース1BOX　シュリンク付
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,563 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームVSTARユニバース1BOX　シュリンク付きです。新品で未開封品です。プチプチ梱包の上メルカリ便のコンパクトで発送させていただきます。トラブル防止の為、返品、交換等はご遠慮下さい。種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...ボックス(box)
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