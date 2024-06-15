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商品詳細
青春歌白書 五枚組CDになります。別冊の歌詞・解説書、ボックスケースも付属しています。ケースの状態は綺麗ですが１～２枚目の盤面にややすり傷があります。読みこみには特に問題ありませんでした。
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