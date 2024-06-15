【付属品完品】SONY PlayStation3本体セット　CECHA00

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【商品】SONYPlayStation3本体セット CECHA00【付属品】✭PlayStation3本体（CECHA00）60GB✭ワイヤレスコントロール（SIXAXIS）✭電源コード✭AVケープル✭USBケープル✭LANケープル□クイックリファレンス（本書）□使用上のご注意／故障かな？想ったら□アフターサービスのしおり【状態】PS1、PS2、PS3、DVD、ブルーレイ全て動作確認済み。写真のように小傷等はありますが、元箱含め付属品は全て揃っています。※アルコールにより簡易清掃済み。※中古品になりますので、写真にて状態のご確認の上ご購入お願いいたします。【発送について】ご購入後、迅速に発送対応いたします。破損しないようプチプチを巻いた後、段ボールに入れ発送いたします。【購入について】即購入可【動作保証】到着時に動作不良ありましたら、返品対応いたします。（受取評価後は、対応できませんのでご了承ください）【値引きについて】送料込みの為、基本的に値下げは考えておりませんがお気持ち程度の値下げなら可能です。ご希望の金額を必ず添えてコメントください。※金額の提示がない場合は返信できません。【注意点】本文に保証等の記載が無い限り動作のトラブル等がありましても保証はお受け出来ません。あくまで商品の状態は個人的判断によるものです。基本的に現状渡しとなります。状態は画像でご確認いただき、中古品にご理解のある方のみご購入お願いいたします。