河合奈保子　写真集　5冊セット

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河合奈保子さんの写真集セットです。年代物なので多少の痛み等あります。目立つのは写真にのせてますが、見落としあるかもしれません。あくまでも中古品になります。気にならない方お願いします。5冊セットはなかなか出て来ないと思います。よろしくお願いします。他でも出品しているので、在庫確認して頂いて購入お願いします。