人間国宝 高橋敬典 五徳 鬼爪 炉 虫食 四方桟共箱 未使用

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商品詳細
↓茶の湯釜道具一覧↓【#NextOnechakama】人間国宝高橋敬典の鬼爪虫食炉五徳未使用品です。b920茶の湯釜の人間国宝高橋敬典本人作の炉五徳の逸品。大ぶりながらすっと立ち上がった爪が気品を感じます。未使用（火が入っておりません）保管品。四方桟共箱径約20.5cm 高約15.5cmよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/waveform158017.html
http://narcologia.ru/goods/update613895.html
http://narcologia.ru/goods/moisture834469.html
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