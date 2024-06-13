四月は君の嘘　DVD \u0026パンフレット

山﨑賢人、広瀬すずW主演の四月は君の嘘DVD豪華特典付き定価¥5300DVD特典映像付きです。当時購入したパンフレットもセットで売りたいと思っます。＋クリアファイルディスク1:本編ディスク予告編集ディスク2:メイキング集、自撮りインタビュー集、イベント映像集ディスク3:本編ビジュアルコメンタリー、公開記念5夜連続特番他特典映像6時間超え#四月は君の嘘#DVD#パンフレット#山﨑賢人#広瀬すず#中川大志#石井杏奈