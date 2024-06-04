岡村靖幸　EPIC リマスター　アルバム　Blu-spec CD 初回限定

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岡村靖幸1980年代〜1990年代にEPICレーベルから発表されたアルバム6タイトルの再発（リマスター）です。2012年発売品番：MHCL20138〜20143初回限定紙ジャケット、ピクチャーレーベル仕様タイトル：「yellow」「DATE」「靖幸」「早熟」「家庭教師」「禁じられた生きがい」PCに取り込む際に開封したのみで、状態は良好です。自宅保管しておりました。※バラ売り対応不可。悪しからずご了承ください。ゆうパケットプラスで発送予定です。