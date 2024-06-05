レア　van halen 直筆　サイン　CD ヴァン　ヘイレン　バンヘイレン

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商品詳細
コレクション整理の為出品します。輸入盤CDのジャケットにオリジナルメンバー4人エドワード・ヴァン・ヘイレンアレックス・ヴァン・ヘイレンデイヴィッド・リー・ロスマイケル・アンソニーの直筆サインが綺麗に入っています。エディヴァンヘイレンは2020年10月6日に65歳で亡くなったので貴重です。ジャケット痛みあります。盤面綺麗です。ケースの中の裏ジャケットにヨレ汚れ痛みあります。探されていたファンの方購入よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。EdwardEddieエディDavidLeeRothフリーfreeバットカンパニーポールロジャースkissチープトリックxjapanYOSHIKIヨシキハードロックgibsonギブソンfenderフェンダーデフレパードdefleppardozzyosbourneblacksabbathオジーオズボーンブラックサバスイーグルスeaglesbeatlesビートルズローリングストーンズrollingstonesメタリカスレイヤーアンスラックスガンズアンドローゼズ伊藤政則モトリークルースキッドロウmetallicagunsn'rosesaerosmithエアロスミスmotleycrueskidrowslayeranthraxheavymetalhardrockjudaspriestironmaidenアイアンメイデンジューダスプリーストドリームシアタードッケンacdcbonjovikissナイトレンジャークイーンqueenmetallicacheaptricknirvanaニルヴァーナカートコバーンブラッククロウズフーファイターズパンテラダムヤンキーズホワイトスネイクwhitesnakeテスラポイズンpoisonwhitelionホワイトライオンteslaサミーヘイガーモーターヘッドMotörheadsexpistolsセックスピストルズマネスキンmaneskinメガデスmegadethpanteraLEDzeppelinレッドツェッペリンジャーニーjoneyハードロックカフェ
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