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レア　van halen 直筆　サイン　CD ヴァン　ヘイレン　バンヘイレン
商品番号 Y95735262325
商品名

レア　van halen 直筆　サイン　CD ヴァン　ヘイレン　バンヘイレン
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 14,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理の為出品します。輸入盤CDのジャケットにオリジナルメンバー4人エドワード・ヴァン・ヘイレンアレックス・ヴァン・ヘイレンデイヴィッド・リー・ロスマイケル・アンソニーの直筆サインが綺麗に入っています。エディヴァンヘイレンは2020年10月6日に65歳で亡くなったので貴重です。ジャケット痛みあります。盤面綺麗です。ケースの中の裏ジャケットにヨレ汚れ痛みあります。探されていたファンの方購入よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。EdwardEddieエディDavidLeeRothフリーfreeバットカンパニーポールロジャースkissチープトリックxjapanYOSHIKIヨシキハードロックgibsonギブソンfenderフェンダーデフレパードdefleppardozzyosbourneblacksabbathオジーオズボーンブラックサバスイーグルスeaglesbeatlesビートルズローリングストーンズrollingstonesメタリカスレイヤーアンスラックスガンズアンドローゼズ伊藤政則モトリークルースキッドロウmetallicagunsn'rosesaerosmithエアロスミスmotleycrueskidrowslayeranthraxheavymetalhardrockjudaspriestironmaidenアイアンメイデンジューダスプリーストドリームシアタードッケンacdcbonjovikissナイトレンジャークイーンqueenmetallicacheaptricknirvanaニルヴァーナカートコバーンブラッククロウズフーファイターズパンテラダムヤンキーズホワイトスネイクwhitesnakeテスラポイズンpoisonwhitelionホワイトライオンteslaサミーヘイガーモーターヘッドMotörheadsexpistolsセックスピストルズマネスキンmaneskinメガデスmegadethpanteraLEDzeppelinレッドツェッペリンジャーニーjoneyハードロックカフェ
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