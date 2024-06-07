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商品詳細
PS3の型番はCECHL00ですコントローラーは純正ではなく有線の物です。HDMIケーブルは付属しません動作確認済みですソフト神次元ゲイム ネプテューヌV超次元ゲイム ネプテューヌ超次元ゲイム ネプテューヌmk2テイルズシリーズからシンフォニア ユニゾンパックグレイセス エフエクシリアエクシリア2ゼスティリア の合計8本付きです。#PS3#PlayStation3
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