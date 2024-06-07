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PS3本体とソフト
商品番号 A47640279571
商品名

PS3本体とソフト
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 6,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS3の型番はCECHL00ですコントローラーは純正ではなく有線の物です。HDMIケーブルは付属しません動作確認済みですソフト神次元ゲイム　ネプテューヌV超次元ゲイム　ネプテューヌ超次元ゲイム　ネプテューヌmk2テイルズシリーズからシンフォニア　ユニゾンパックグレイセス　エフエクシリアエクシリア2ゼスティリア　の合計8本付きです。#PS3#PlayStation3
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