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商品詳細
ハニーレモンソーダ1~23巻＋サイドストーリーの計24冊セットです◎1巻の背表紙に少し歪みがありますが、全て書店購入の美品です◎
http://narcologia.ru/goods/Persia526088.html
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