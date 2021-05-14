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ハニーレモンソーダ
商品番号 R37306906029
商品名

ハニーレモンソーダ
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 3,120 円
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商品詳細

ハニーレモンソーダ1~23巻＋サイドストーリーの計24冊セットです◎1巻の背表紙に少し歪みがありますが、全て書店購入の美品です◎
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