英語版『ソードアートオンライン』プラチナコレクターズエディション ...

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商品詳細
英語版『ソードアートオンライン』プラチナコレクターズエディションSwordArtOnlinePlatinumCollector'sEditionEnglishversion英語にて翻訳出版された『ソードアート・オンライン』の豪華合本！電撃文庫『ソードアート・オンライン』1～20巻までの物語がハードカバー2冊（スリップケース入り）につまっています。abec氏が描いた大判イラストカード、ポスターも収録。ファン必携のコレクターズアイテムです。ソードアート・オンラインプラチナ・コレクターズ・エディションには、以下の内容が含まれます。・イラストレーターabec氏のイラストを使用した専用のコレクターズ・エディション限定ボックス。・『ソードアート・オンライン』1～20巻を収録したハードカバー2冊（スリップケース入り）。・豪華付録1：『ソードアート・オンライン』シリーズの大判イラストカードセット。・豪華付録2：『ソードアート・オンライン』に登場するキャラクターたちが描かれた特製折りたたみポスター。※本文はすべて英語です。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate160348.html
http://narcologia.ru/goods/diamond184358.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce2555.html
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書籍: 英語版『ソードアート・オンライン』プラチナ・コレクターズ ...
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英語版 ソードアート オンライン エディション コレクターズ プラチナ
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