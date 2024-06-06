ハワイ購入イプヘケ中サイズ美品フラダンス

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種類···その他マウナロアのタグおかりしました。ハワイの楽器屋さんで購入してきたイプヘケです。もう一つの方を主にしてしまっているので、、、どなたか大切にしてくださる方に。艶のない形の自立する形も美しいイプヘケです。一度購入前たたいて、気に入った音にしたことをおぼえております。暗所、防虫剤いれておりました。イプに最初からたりましたそのものの色味や凸凹としたもの以外人為的についた傷はありません。袋に入れて戻ってきましたのでケースはありません。プチプチに入れダンポールに入れてお送りいたします。自立するのでハワイアンインテリアとしても素敵かと思います。このまま眠らせてしまうのはかわいそうななので、、、縦は約47センチ横幅29ぐらいです。軽いです。お店のおじさんがこれがいいと、、、、勧められて、、、その時、イプがあまりでそろうときではなく今もあまりないようです。mmjイプフラダンス楽器ハワイフラハワイアロハスタンダードアロハアウトレットフラサプライ