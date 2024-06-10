【星のカービィ】11冊セット　小説/文庫本

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商品詳細
【星のカービィ】11冊セット①あぶないグルメ屋敷⁉②結成！カービィハンターズZ③メタナイトとあやつり姫④プププランドで大レース！⑤カービィカフェは大さわぎ⁉⑥大迷宮のトモダチを救え！⑦決戦!バトルデラックス‼⑧スターアライズ宇宙の大ピンチ⁉⑨夢幻の歯車を探せ！⑩スーパーカービィハンターズ大激闘！⑪大盗賊ドロッチェ団あらわる！角川つばさ文庫定価:680円(税別)◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈・新品購入。・子供が読まなくなったので出品します。・自宅保管しておりました。・ペットおりません。・タバコも吸いません。・素人検品、古本であることをご理解頂いた上でご購入お願い致します。⚠⑦〜⑪ 名前シールを剥がした跡あり⚠バラ売り不可#星のカービィ#カービィ*********************************◎プロフィール欄もご確認ください◎発送について…ゆうゆメルカリ便⇔らくらくメルカリ便変更する場合がありますので、ご了承くださいませ。*********************************
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