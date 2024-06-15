メガドライブ　タートルズリターンオブザシュレッダー　海外版

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。メガドライブのリターンオブザシュレッダーになります。海外版ですが日本語対応となっているようです。ほぼ新品未使用品で動作確認済みです。
http://narcologia.ru/goods/conception449557.html
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