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メガドライブ　タートルズリターンオブザシュレッダー　海外版
商品番号 C48376119845
商品名

メガドライブ　タートルズリターンオブザシュレッダー　海外版
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。メガドライブのリターンオブザシュレッダーになります。海外版ですが日本語対応となっているようです。ほぼ新品未使用品で動作確認済みです。
http://narcologia.ru/goods/conception449557.html
http://narcologia.ru/goods/plaque928707.html
http://narcologia.ru/goods/message842327.html
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