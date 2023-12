Magnetic Multilayers and Giant Magnetore

磁性多層膜と巨大磁気抵抗:基礎と産業応用の本です。MagneticMultilayersandGiantMagnetoresistance:FundamentalsandIndustrialApplications成長を続ける学際的な分野における最近の進歩をまとめたこの概要では、磁性多層材料の産業応用に特に重点を置いています。この本は、市場に参入したばかりのデバイス、または近い将来に産業上の関連性が高いデバイスに関して、基礎となる物理的基礎と技術的応用の両方を詳細かつバランスよく紹介します。特に、光磁気記録、GMRおよびスピンバルブデバイス、および顕著な非線形光磁気応答を生み出す構成としての磁性多層の使用について、包括的に説明します。こちらは英語版になります。かなり昔のものなので劣化による日焼け、シミ汚れ、表紙の破けなどがございます。ご理解いただける方のみご購入ください。書き込み等は無いかと思います。梱包は水濡れ防止のためビニールに入れプチプチに包み発送させていだたきます。#ハートマン#Hartmann#本#洋書#磁性多層膜#巨大磁気抵抗#基礎#産業応用



Amazon | Magnetic Multilayers and Giant Magnetoresistance ...



Amazon | Magnetic Multilayers and Giant Magnetoresistance ...



Amazon | Magnetic Multilayers and Giant Magnetoresistance ...



Sensors | Free Full-Text | Magnetic Field Sensors Based on Giant ...



Giant magnetoresistance - Simple English Wikipedia, the free ...



The giant magnetoresistance curves at 4.2 K of (Fe/Cr) multilayer ...



Magnetochemistry | Free Full-Text | Ferromagnetic Multilayers ...



2023年最新】magnetoの人気アイテム - メルカリ



Giant magnetoresistance - Wikipedia



Giant gate-controlled proximity magnetoresistance in semiconductor ...



PDF) Giant magnetoresistance



Giant magnetoresistance ppt | PPT



Various types of GMR structures: (a) multilayer, (b) spin valve ...



Tailoring of magnetic properties of giant magnetoresistance spin ...



Spintronics, from giant magnetoresistance to magnetic skyrmions ...