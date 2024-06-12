- ホーム
- >
- 本・音楽・ゲーム
- >
- 本
- >
- 趣味/スポーツ/実用
- >
- 囲碁本10冊 中国流 囲碁AI 石の形【kurokunn】H
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
攻め合い力養成トレーニング/河野臨。囲碁AI「Zen」の布石構想。囲碁AI流作戦。石の形集中講義完全版/三村智保。敵の陣地はこう減らせ！/山田規三生。三連星の基本戦略基本がわかるミニ中国流の教科書/村川大介。小林流布石の教科書/小松英樹。中国流の戦い方/加藤正夫。中国流布石理論。棋苑囲碁ブックス囲碁ブックスマイコミ囲碁ブックス書き込みのある本もあります。
http://narcologia.ru/goods/providence286894.html
http://narcologia.ru/goods/providence119994.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate708248.html
http://narcologia.ru/goods/providence286894.html
http://narcologia.ru/goods/providence119994.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate708248.html
2023年最新】囲碁 布石 本の人気アイテム - メルカリ
序盤で差をつける! 囲碁・AI流定石と手筋 (囲碁人ブックス) |本 | 通販
アマが使える 囲碁AI流現代布石 (囲碁人ブックス)
AI流で勝率アップ！ 囲碁・現代定石と手筋 (囲碁人ブックス) | 一力遼 ...
マイコミ囲碁ブックス スモール中国流布石 徹底ガイド
世界で流行！ AI流！ 囲碁・最新定石とその後の狙い | マイナビブックス
AI流で勝率アップ！ 囲碁・現代定石と手筋 (囲碁人ブックス) | 一力遼 ...
囲碁の中国流とは！？】打ち方と白の対策を具体的に解説！ | いごすけや
アマが使える衝撃の新戦法！ 囲碁AI「Zen」の布石構想 ～新感覚の ...
中国流の新しい布石 – スマイル囲碁クラブ
中国 囲碁の値段と価格推移は？｜21件の売買データから中国 囲碁の価値 ...
すぐに使える! 囲碁AI流の奇襲・仕掛け集 (囲碁人ブックス)
囲碁】今１番有力なAI流布石【オオゲイマ完全版】【Go game】Large ...