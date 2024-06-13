ニンテンドー3DS LL ホワイト

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本体、説明書一式、ARカード、タッチペンですSDカードは付属しません初期化してあります外装は大変綺麗です液晶は傷はほとんどありませんが経年によりヤケがありますヤケの具合は画像にてご確認ください外装の状態の良いものも少なくなっています、この機会にいかがでしょうか？スライドパッド、各種ボタン動作確認済み、ソフト起動確認済み値下げ不可即購入歓迎「ニンテンドー3DSLLホワイト」任天堂#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS