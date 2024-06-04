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- Nissan SR 20 DE \u0026 DET完全オーバーホールマニュアル
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商品詳細
SR20DE、SR20DETエンジンの分解、加工、組み上げが写真付で詳しく解説されています。20年前の本にしては状態は良いかと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。シルビア、180SX乗りの方、いかがですか？購入手続きが早い方を優先とさせていただきますのでご了承ください。#SR20DE#SR20DET#RPS13#PS13#RPS13#S14#S15#シルビア#180SX#180
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