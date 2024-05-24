芥川賞　第131回～140回　計9冊　全初版元帯付



2023年最新】諏訪_哲史の人気アイテム - メルカリ



2023年最新】乳と卵 川上未映子の人気アイテム - メルカリ



2023年最新】乳と卵 川上未映子の人気アイテム - メルカリ



2023年最新】乳と卵 川上未映子の人気アイテム - メルカリ



2023年最新】乳と卵 川上未映子の人気アイテム - メルカリ



2023年最新】乳と卵 川上未映子の人気アイテム - メルカリ



回芥川賞受賞作の値段と価格推移は？｜11件の売買データから回芥川賞 ...



2023年最新】乳と卵 川上未映子の人気アイテム - メルカリ



2023年最新】乳と卵 川上未映子の人気アイテム - メルカリ



芥川賞の値段と価格推移は？｜274件の売買データから芥川賞の価値が ...



高 山 市 近 代 文 学 館 調 査 ・ 研 究 報 告 書



回芥川賞受賞作の値段と価格推移は？｜11件の売買データから回芥川賞 ...



高 山 市 近 代 文 学 館 調 査 ・ 研 究 報 告 書



回芥川賞受賞作の値段と価格推移は？｜11件の売買データから回芥川賞 ...



高 山 市 近 代 文 学 館 調 査 ・ 研 究 報 告 書

第131回 モブ・ノリオ『介護入門』第132回 阿部和重『グランド・フィナーレ』第133回 中村文則『土の中の子供』第134回 絲山秋子『沖で待つ』第135回 伊藤たかみ『八月の路上に捨てる』第136回 青山七恵『ひとり日和』第138回 川上未映子『乳と卵』第139回 楊逸『時が滲む朝』第140回 津村記久子『ポトスライムの舟』計9冊。全初版元帯付。定価：￥10433（9冊）●第137回 諏訪哲史『アサッテの人』が抜けています。すべて新刊にてコレクション用に購入。『沖で待つ』あたりまで既読。パラフィン紙やブックカバーをかけ、暗所で保管。主観ではございますが状態は良好だと思います。購入時に付属していた物は全て揃っています。その他、質問等ございましたらお気軽にどうぞ。◆発送について：①エアークッション②ビニール袋③無地新聞紙の順に包装。ダンボールの上下左右を無地新聞紙で補強、念入りに梱包し、匿名ゆうパックにて発送いたします。