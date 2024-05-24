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芥川賞　第131回～140回　計9冊　全初版元帯付
商品番号 B99440679051
商品名

芥川賞　第131回～140回　計9冊　全初版元帯付
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,764 円
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商品詳細

第131回　モブ・ノリオ『介護入門』第132回　阿部和重『グランド・フィナーレ』第133回　中村文則『土の中の子供』第134回　絲山秋子『沖で待つ』第135回　伊藤たかみ『八月の路上に捨てる』第136回　青山七恵『ひとり日和』第138回　川上未映子『乳と卵』第139回　楊逸『時が滲む朝』第140回　津村記久子『ポトスライムの舟』計9冊。全初版元帯付。定価：￥10433（9冊）●第137回　諏訪哲史『アサッテの人』が抜けています。すべて新刊にてコレクション用に購入。『沖で待つ』あたりまで既読。パラフィン紙やブックカバーをかけ、暗所で保管。主観ではございますが状態は良好だと思います。購入時に付属していた物は全て揃っています。その他、質問等ございましたらお気軽にどうぞ。◆発送について：①エアークッション②ビニール袋③無地新聞紙の順に包装。ダンボールの上下左右を無地新聞紙で補強、念入りに梱包し、匿名ゆうパックにて発送いたします。
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