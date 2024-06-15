PSP3000ブラック　付属品完備　すぐ遊べるセット

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商品詳細
PSP-3000ブラック☑️動作確認済み(良好品)☑️液晶画面、裏面に目立つようなキズなし☑️画面焼けほぼなしUMDからゲーム起動し動作確認済み→問題ありませんでした！✖️ボタン付近に少し擦り傷があります。バッテリーカバーが外れやすいです。各ボタン類問題なく動作します。☑️PSP-3000本体（電池パック付き）☑️メモリースティックDUO☑️電源コード☑️ACアダプター☑️取扱説明書☑️外箱☑️おまけソフト画像の物が全てです。
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