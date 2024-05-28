水曜日が消えた　Blu-ray

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商品詳細
水曜日が消えた Blu-ray新品未開封品です。元値：10780円(税込)＜パーフェクトver.Blu-ray仕様＞2020年日本／16:9[1080pHi-Def]スコープサイズ／カラー／本編約104分／2層／2枚組／音声：日本語DolbyTrueHD5.1chサラウンド＜特典＞■映像特典・ビジュアルコメンタリー＜中村倫也×石橋菜津美×深川麻衣×吉野監督＞・メイキング映像・上映前コメント・生中継舞台挨拶・座談会＜中村倫也×石橋菜津美×深川麻衣×吉野監督＞・主題歌Albaを聴く会・主題歌予告篇・特報・予告篇・フォトギャラリー■封入特典・ピクチャーディスク・デジパック仕様・特製Tシャツ・オリジナルポーチ・付箋（吉野監督イラスト入り）・オリジナルブックレット（豪華版と同様）中村倫也 ブルーレイ DVD
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