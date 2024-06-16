レジェンド　ストラトキャスター

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商品詳細
レジェンドのストラトキャスターです。弦交換済み 弦高普通 カラーブラック ソフトケース付きです。
http://narcologia.ru/goods/interconnect934770.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce820355.html
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