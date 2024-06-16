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レジェンド　ストラトキャスター
商品番号 H29554828267
商品名

レジェンド　ストラトキャスター
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レジェンドのストラトキャスターです。弦交換済み　弦高普通　カラーブラック　ソフトケース付きです。
http://narcologia.ru/goods/interconnect934770.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce820355.html
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